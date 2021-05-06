На Гжатской 20 спасателей тушили полыхающий гараж

В Калининском районе Петербурга произошел пожар. Прибывшие спасатели тушили гараж.

Возгорание случилось в среду, 5 мая, в доме №27 по улице Гжатской. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 21:01. К месту происшествия оперативно выехали 20 огнеборцев на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, гараж площадью 18 квадратных метров выгорел по всей площади. Уже через полчаса, в 21:32, пожар был ликвидирован.

Причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели тушили вспыхнувший дом на Васильевском острове.