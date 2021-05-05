Спасатели тушили вспыхнувший дом на Васильевском острове

Утром 5 мая в Василеостровском районе города произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 8:17. Очевидцы сообщили о пожаре на Кадетской линии у дома 21. Возгорание произошло в трехэтажном здании. Загорелись перекрытия на площади 0,5 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось к 9:04.

В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все произошло во вторник, 4 мая, в квартире на Центральной улице в поселке Федоровское. Огонь охватил обстановку квартиры общей площадью 15 квадратных метров.