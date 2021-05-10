Российские ученые создадут умный браслет для диабетиков

Первый опытный образец изготовят и протестируют в 2021 году в Сеченовском университете. Фото: pixabay

Первый опытный образец изготовят и протестируют в 2021 году в Сеченовском университете. Фото: pixabay

В России ученые работают над созданием умного браслета с сенсором. С его помощью диабетики смогут с высокой точностью измерять уровень глюкозы в крови. Прокол кожи для этого не потребуется.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Центр компетенций НТИ «Сенсорика» — разработчика браслета. Умный браслет сможет измерять уровень глюкозы не менее 12 раз в час. Показатели будут отображаться на смартфоне, а статистические данные можно будет передать врачу.

Готовый коммерческий вариант будет представлять собой носимый браслет. Первый опытный образец изготовят и протестируют в 2021 году в Сеченовском университете. Внедрением устройства на рынок будет заниматься индустриальный партнер проекта ООО «Эсдиар».

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