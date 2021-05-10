Беспроводной маячок Apple AirTag впервые взломали через 10 дней после выпуска

Хакерам впервые удалось взломать беспроводной маячок AirTag, выпущенный компанией Applе. Это произошло всего за 10 дней после начала продаж.
Об этом рассказал пользователь социальной сети Twitter с ником stacksmashing, взломавший гаджет. Специалист по кибербезопасности модифицировал программу устройства для слежения так, чтобы изменить URL-адрес NFC-модуля. При сканировании взломанного маячка отображается подмененная ссылка, которая ведет на другой сайт, хотя должна вести на страницу сервиса Find My. Такой способ могут использовать интернет-мошенники, в том числе для фишинга.
Корпорация Applе представила новинку AirTag 20 апреля. Она работает с приложением «Локатор». Устройство можно положить в сумку или повесить на ключи, чтобы быстро определить их местонахождение в случае утраты. Гаджеты начали продаваться с 30 апреля.
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