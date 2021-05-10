Беспроводной маячок Apple AirTag впервые взломали через 10 дней после выпуска

Беспроводной маячок Apple AirTag впервые взломали через 10 дней после выпуска
Корпорация Apple представила новинку AirTag 20 апреля. Фото: unsplash

Хакерам впервые удалось взломать беспроводной маячок AirTag, выпущенный компанией Applе. Это произошло всего за 10 дней после начала продаж.

Об этом рассказал пользователь социальной сети Twitter с ником stacksmashing, взломавший гаджет. Специалист по кибербезопасности модифицировал программу устройства для слежения так, чтобы изменить URL-адрес NFC-модуля. При сканировании взломанного маячка отображается подмененная ссылка, которая ведет на другой сайт, хотя должна вести на страницу сервиса Find My. Такой способ могут использовать интернет-мошенники, в том числе для фишинга.

Корпорация Applе представила новинку AirTag 20 апреля. Она работает с приложением «Локатор». Устройство можно положить в сумку или повесить на ключи, чтобы быстро определить их местонахождение в случае утраты. Гаджеты начали продаваться с 30 апреля.

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