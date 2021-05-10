Clubhouse официально появится на Android

Clubhouse официально появится на Android
Сейчас приложение на Android работает в бета-версии. Фото: unsplash

Социальная сеть Clubhouse запускает официальное приложение для пользователей операционной системы Android. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Официальной приложение Clubhouse вышло около года назад и было доступно только на системе iOS. С 9 мая приложение начало работать для пользователей в США, а в ближайшие несколько недель его запустят во всем мире.

Сейчас приложение на Android работает в бета-версии. Как отмечают в компании, в течение следующих нескольких недель разработчики Clubhouse будут собирать отзывы, исправлять недочеты и добавлять окончательные функции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse утекли в Сеть. Хакеры выложили в Сеть имена, фамилии, ссылки на фотографии пользователей, а также информацию об аккаунтах пользователей в других соцсетях.

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