Данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse утекли в Сеть

Данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse утекли в Сеть
Хакеры выложили в Сеть личные данные. Фото: Pixabay

Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse утекли в Сеть.

Хакеры выложили в Сеть имена, фамилии, ссылки на фотографии пользователей, а также информацию об аккаунтах пользователей в других соцсетях.

Сообщается, что опубликованные данные не несут никакой конфиденциальной информации, такой, как, например, данные кредитных карт, однако их может быть достаточно для совершения последующих атак хакеров. По данным РБК, общее число пользователей Clubhouse достигает 5,3 млн людей в мире.

Администрация площадки пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

анее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в мире набирает популярность новая социальная сеть Clubhouse, в которой общение происходит только с помощью аудио-сообщений. Только в России аудитория площадки показала немыслимый рост — 1800% с 10 по 16 февраля.

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