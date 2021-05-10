Ольга Бузова снялась в ролике на тему войны, чем рассмешила поклонников

Телеведущая Ольга Бузова поделилась в социальных сетях в Instagram видеороликом, из которого ясно, что она получила роль деревенской девушки, чей муж погиб на фронте.

Бузова уже делилась с фанатами новостью об этой съемке.

Сюжет ролика вполне зауряден. Три прекрасно одетые девушки в свежих платках, что-то из без того чистое стирают в речке.

К ним подходит солдат. К нему в объятия кидается одна из молодок. После череды поцелует этот солдат смотрит на Бузову и сообщает ей, что ее муж погиб на войне, как герой, спасая ему жизнь.

После чего отдает Ольге новый платок, который совершенно не пострадал в условиях фронта. Героиня плачет в эту частичку мужа.

Чуть позже в ролике появляется мальчик, по сценарию сын Ольги, и заявляет, что всегда будет помнить отца, который спасал людей.

Фолловеры отметили, что способности Ольги в актерском мастерстве не самые выдающиеся. А также подтрунивали, спрашивая в комментариях, где Оскар для телеведущей за эту роль.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что мать Ольги Бузовой прокомментировала срочную госпитализацию дочери.