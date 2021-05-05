Мать Ольги Бузовой прокомментировала срочную госпитализацию дочери

Ирина Александровна — мама звезды Instagram прокомментировала ситуацию с экстренной госпитализацией дочери, заявив, что ничего об этом не знает.

Женщина объяснила, что для нее операция дочери такая же новость, как и для всех остальных.

Также мама Ольги добавила, что она вообще понятия не имеет о том, что с ее дочерью, при том, что ей все звонят и спрашивают об этом.

Ранее «СтарХит» рассказал, что российская телеведущая, которая буквально каждый свой шаг транслирует в социальных сетях, в особенности в Instagram, вдруг пропала со всех радаров.

35-летняя ведущая Ольга Бузова всегда отличалась крепким имунитетом и бешеной работоспособностью. Однако в этот раз здоровье звезды подкачало.

Уже почти 20 часов девушка не появляется в социальных сетях, поклонники напуганы, ведь они привыкли, что девушка всегда «на связи».

Однако дополнительных сведений о состоянии 35-летней российской звезды нет. При этом известно, что в данное время Бузова лежит в операционной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова расплакалась из-за вопросов о расставании с Давидом Манукяном.