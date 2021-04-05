Бузова расплакалась из-за вопросов о расставании с Давидом

Бузова расплакалась из-за вопросов о расставании с Давидом
Ольга Бузова вышла на подиум премии "Жара" в необычном платье. Фото: скриншот instagram

Артистка отметила, что любыми способами старается избегать разговоров о нем, но люди продолжают спрашивать.

Певица Ольга Бузова расплакалась из-за многочисленных вопросов о бывшем возлюбленном блогере Давиде Манукяне. Об этом пишет «СтарХит».

Артистка пришла на музыкальную премию «Жара» в отличном настроении, но в какой-то момент зашел разговор об отношениях. Телеведущая Ксения Собчак спросила у певца Филиппа Киркорова, платит ли тому Манукян за пиар и почему они общаются. После они попытались обсудить блогера с Бузовой и та не сдержалась и заплакала, но уже за кулисами.

«Я уже и так ухожу от ответа, и эдак — но меня заваливают вопросами о нем»,

— приводит портал слова артистки.

Напоминаем, что Бузова объявила о расставании с Манукяном в январе 2021 года. Она старается как можно меньше комментировать случившемся, но поклонники не дают ей забыть о неудачном романе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян спародировал и унизил Бузову в своем Инстаграме.

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