Из Обводного канала достали труп молодой петербурженки

Из Обводного канала достали труп молодой петербурженки
Тело выловили из Обводного канала. Фото: google.maps

Сегодня утром, 10 мая, из Обводного канала выловили тело девушки. Ее личность пока не установлена.

Об этом сообщает РЕН ТВ. Тело достали из воды у дома №139 по набережной Обводного канала. Предварительно, на вид погибшей около 25 лет. Правоохранители предполагают, что тело пробыло в воде около двух дней.

Уточняется, что на женщине были серые брюки, куртка и кроссовки.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины гибели петербурженки. Личность погибшей выясняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодую петербурженку достали из Суздальского озера мертвой. По словам очевидцев, погибшая была одета в куртку, при ней нашли паспорт. По данным спасателей, утонувшей было 26 лет. Проводится проверка.

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