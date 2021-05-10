В Ленобласти увидели мужчину, который увозил девочку в наручниках

В Ленобласти увидели мужчину, который увозил девочку в наручниках
Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Фото: pixabay.com

Гражданин объяснил, что таким образом воспитывает дочь.

Жители Выборга на 9 мая наблюдали необычную картину. В одном из дворов на улице Сторожевой Башни была замечена заплаканная девушка в наушниках, которую пересаживали с одной машины в другую. При этом на ее руках увидели наручники. Об этом пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Очевидцы заявили об инциденте в полицию. Позже выяснилось, что девушке 18 лет, а ее якобы похитителем был собственный отец. Он таким образом воспитывал дочь, которая регулярно сбегает из дома из-за проблем в семье.

Полиция занимается выяснением обстоятельств происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина погиб под поездом на станции Трубниково в Ленобласти.

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