Мужчина погиб под поездом на станции Трубниково в Ленобласти

В Тосненском районе Ленобласти мужчина попал под поезд. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Трагический инцидент произошел в понедельник, 10 мая. Около 17:50 на станции Трубниково, расположенной у деревни Трубников Бор скоростной поезд «Сапсан» сбил человека.
Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в настоящий момент тело лежит под платформой станции.
Причины случившегося выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти 15-летний подросток попал под поезд. Пострадавшего госпитализировали.