Мужчина погиб под поездом на станции Трубниково в Ленобласти

В Тосненском районе Ленобласти мужчина попал под поезд. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 10 мая. Около 17:50 на станции Трубниково, расположенной у деревни Трубников Бор скоростной поезд «Сапсан» сбил человека.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в настоящий момент тело лежит под платформой станции.

Причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти 15-летний подросток попал под поезд. Пострадавшего госпитализировали.