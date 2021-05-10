Во Всеволожске загорелся частный катер: владелец был госпитализирован

Мужчина получил ожоги.

Во Всеволожском районе сегодня вечером, 10 мая, загорелся частный катер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Все случилось во Всеволожске на Ивановской улице. Там по непонятной причине загорелось судно. По предварительным данным, катер взорвался во время ремонта. Владелец получил ожоги и был госпитализирован – в каком состоянии, не уточняется.

Чтобы ликвидировать возгорание, на место инцидента приехали восемь человек и две единицы техники. К восьми часам вечера им удалось справиться с огнем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели тушили полыхающую резину в здании «Красного треугольника». К 20:16 пожар полностью потушили. Причины появления огня выясняются.