Спасатели тушили полыхающую резину в здании «Красного треугольника»

Спасатели тушили полыхающую резину в здании &#171;Красного треугольника&#187;
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили резину в здании бывшего завода «Красный треугольник».

Возгорание случилось в понедельник, 10 мая, в доме №134 по набережной Обводного канала. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 19:54. К месту происшествия оперативно прибыли 16 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на первом этаже капитально-ремонтируемого здания происходило горение резины на площади 5 квадратных метров.

К 20:16 пожар полностью потушили. Причины появления огня выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полыхающий в доме мусор на улице Розенштейна тушили 12 спасателей.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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Спасатели тушили полыхающую резину в здании «Красного треугольника»
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