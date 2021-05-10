Спасатели тушили полыхающую резину в здании «Красного треугольника»

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили резину в здании бывшего завода «Красный треугольник».

Возгорание случилось в понедельник, 10 мая, в доме №134 по набережной Обводного канала. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 19:54. К месту происшествия оперативно прибыли 16 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на первом этаже капитально-ремонтируемого здания происходило горение резины на площади 5 квадратных метров.

К 20:16 пожар полностью потушили. Причины появления огня выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полыхающий в доме мусор на улице Розенштейна тушили 12 спасателей.