Полыхающий в доме мусор на улице Розенштейна тушили 12 спасателей

В Адмиралтейском районе Петербурга вспыхнул пожар в капитально-ремонтируемом здании.

Возгорание случилось в понедельник, 10 мая, в доме №39 по улице Розенштейна. На четвертом этаже здания горел мусор. К месту ЧП спасатели прибыли на трех спец машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Уже в 11:58 пожар был ликвидирован. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала причину пожара на Красносельском кладбище. В результате появления огня горели венки и могильные кресты, оказалось, что возгорание произошло от свечки.