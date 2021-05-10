Полыхающий в доме мусор на улице Розенштейна тушили 12 спасателей

Полыхающий в доме мусор на улице Розенштейна тушили 12 спасателей
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Адмиралтейском районе Петербурга вспыхнул пожар в капитально-ремонтируемом здании.

Возгорание случилось в понедельник, 10 мая, в доме №39 по улице Розенштейна. На четвертом этаже здания горел мусор. К месту ЧП спасатели прибыли на трех спец машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Уже в 11:58 пожар был ликвидирован. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала причину пожара на Красносельском кладбище. В результате появления огня горели венки и могильные кресты, оказалось, что возгорание произошло от свечки.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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Полыхающий в доме мусор на улице Розенштейна тушили 12 спасателей
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