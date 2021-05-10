Названа причина пожара на Красносельском кладбище

В результате пожара горели венки и могильные кресты, оказалось, что возгорание произошло от свечки. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что все случилось поздним вечером 8 мая на Красносельском кладбище на проспекте Ленина. В огне были венки и деревянные кресты на нескольких могилах, расположенных в 20 метрах друг от друга.

Известно, что в ходе инцидента никто не пострадал. Полицейские устанавливают родственников умерших, чьи могилы оказались повреждены.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Московском районе через два часа после сообщения о возгорании пожар ликвидировали.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе в Петербурге ночью с 30 апреля на 1 мая произошел сильный пожар на шиномонтажке, который МЧС удалось локализовать лишь после 02:00.