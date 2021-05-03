В Московском районе через два часа после сообщения о возгорании пожар ликвидировали

В Московском районе через два часа после сообщения о возгорании пожар ликвидировали
Спасателям удалось справиться с огнем. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге в Московском районе города, на улице Костюшко удалось ликвидировать пожар в квартире. Об этом сообщает «Мегаполис».

Оказалось, что возгорание произошло рано утром. В Министерстве чрезвычайных ситуаций звонок раздался в 05:17.

Ранее стало известно, что на первом этаже пятиэтажного дома на улице Костюшко дома 28 загорелась трехкомнатная квартира.

Очевидец, поделившийся видео с места происшествия подчеркнул, что, к счастью обошлось без жертв.

Однако вся жилплощадь выгорела. Пользователь Сети очень удивился, как при таком сильном огне не выбило окна.

Сотрудникам пожарной охраны удалось ликвидировать пожар в 07:18.

Сообщается, что к тушению огня от МЧС пришлось привлечь 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

костюшко ликвидация огня московский район новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Московском районе через два часа после сообщения о возгорании пожар ...
В Петербурге за сутки тест на коронавирус сдали более 8 тыс. человек
Врач-нарколог рассказал, как не запить на длинных праздниках
Петербуржцы споют ветеранам ВОВ в их дворах
Подозреваемый задержан: мужчина в Василеостровском районе толкнул узницу ...
В погоне за гонщиком на «Инфинити» полиции пришлось стрелять по колесам
Певица Лариса Долина призналась, что их отношения с супругом окончены
Стало известно, в каких районах Северной столицы подскочат цены в следующие ...