В Московском районе через два часа после сообщения о возгорании пожар ликвидировали

В Петербурге в Московском районе города, на улице Костюшко удалось ликвидировать пожар в квартире. Об этом сообщает «Мегаполис».

Оказалось, что возгорание произошло рано утром. В Министерстве чрезвычайных ситуаций звонок раздался в 05:17.

Ранее стало известно, что на первом этаже пятиэтажного дома на улице Костюшко дома 28 загорелась трехкомнатная квартира.

Очевидец, поделившийся видео с места происшествия подчеркнул, что, к счастью обошлось без жертв.

Однако вся жилплощадь выгорела. Пользователь Сети очень удивился, как при таком сильном огне не выбило окна.

Сотрудникам пожарной охраны удалось ликвидировать пожар в 07:18.

Сообщается, что к тушению огня от МЧС пришлось привлечь 4 единицы техники и 15 человек личного состава.