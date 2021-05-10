Компания Apple подала судебный иск к ФАС

Компания Apple подала судебный иск к ФАС
Компанию обвиняют в продвижении собственных продуктов и ухудшению конкуренции. Фото: unsplash

Причиной для иска стал штраф в размере 12 миллионов долларов.

Компания Apple собирается судиться с Федеральной антимонопольной службой из-за штрафа в размере 12 миллионов долларов. Информация об иске содержится в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

Американская компания намерена оспорить штраф, в ФАС, в свою очередь, должна доказать, что он был обоснованный. Предварительное судебное заседание пройдет 21 июня 2021 года.

Напоминаем, что Apple оштрафовали после жалобы «Лаборатории Касперского» в конце апреля. ФАС считает, что компания продвигает собственные продукты, ухудшая условия распространения продуктов конкурентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Яндекса». Доля «Яндекса» на российском поисковом рынке в конце прошлого года составила почти 60%.

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