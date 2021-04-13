Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Яндекса»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против &#171;Яндекса&#187;
Пресс-служба "Яндекса" заявила, что некоторые требования  уже выполнили. Фото: скриншот главной страницы "Яндекса"

ФАС возбудила дело против «Яндекса» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, сообщило ведомство. Компания не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети «Интернет».

ФАС рассматривает антиконкурентные действий по продвижению «Яндекса» в поисковой строке, и оценивает последствия, к которым привели или, может быть, могли привести они. Если факт ограничения конкуренции будет подтверждён, организации выпишут штраф.

Доля «Яндекса» на российском поисковом рынке в конце прошлого года составила почти 60%. В начале этого года ФАС обязала «Яндекс»в течение месяца предоставить другим сервисам (конкурентам) доступ к тем же спецвозможностям по продвижению, которые есть у них.

«Яндекс» заявила, что некоторые требования уже выполнили, а другие посчитали неправомерными. В организации заявили, что исполнение всех требований ухудшит «Яндекс».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Яндекс» и Mail.ru заявили, что предустановленное ПО не передает данные пользователей.
следствие фас яндекс


 

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Яндекса»