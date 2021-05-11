В Выборге поймали мужчину, надругавшегося над двумя девочками в парках

В Выборге поймали мужчину, надругавшегося над двумя девочками в парках
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay

В Ленобласти правоохранители задержали мужчину, который надругался над двумя девочками в парках Выборга.

Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленобласти. Вечером 15 апреля в полицию обратилась мать 16-летней девочки. Она сообщила, что неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери в одном из городских парков.

Спустя неделю, 22 апреля, в полицию поступило заявление от матери другой 16-летней девочки. Она сообщила об аналогичном преступлении в отношении ее дочери в парке на Октябрьской улице. Однако здесь преступник угрожал жертве ножом.

По обоим преступлениям возбуждены уголовные дела.

Предполагаемого преступника поймали 9 мая у дома №42 по Ленинградскому шоссе. Им оказался 24-летний гражданин одного из Закавказских государств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой человек из Янино изнасиловал петербурженку в квартире на Карпинского.

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