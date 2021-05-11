В «Спартаке» рассказали о состоянии госпитализированного после избиения медиадиректора

Директора департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова переведут в обычную палату. Фото: официальный сайт ФК "Спартак"

Директора департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова переведут в обычную палату. Фото: официальный сайт ФК "Спартак"

Состояние директора департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова стабильное. Соответствующее заявление клуб опубликовал на своем официальном сайте.

На данный момент Фетисов находится в реанимации. Он в сознании, ухудшений состояния не наблюдается, поэтому сегодня его должны перевести в общую палату из реанимации.

Напомним, «Спартак» 10 мая сообщил, что накануне на Фетисова произошло нападение, детали которого выясняются. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник «Спартак» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 2:1 в домашнем матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бойцы ММА ответят за драку на Московском вокзале. Транспортная полиция Петербурга завела уголовное дело в отношении 27-летнего бойца ММА Никиты Солонина.