И все-таки уголовное дело: бойцы ММА ответят за драку на Московском вокзале

Транспортная полиция Петербурга завела уголовное дело в отношении 27-летнего бойца ММА Никиты Солонина. Его вместе с приятелем, 30-летним Артемом Тарасовым задержали на Московском вокзале 27 апреля.

По сведениям правоохранителей, молодые люди начали дебоширить еще в вагоне поезда, следующего из Москвы в Петербург. Спортсмены оскорбляли окружающих и нецензурно выражались, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Более того, конфликт с одним из пассажиров закончился дракой: выйдя на перрон, Солонин нанес ему удар по лицу.

О хулиганах в вагоне правоохранителей заблаговременно предупредил начальник поезда, поэтому в здании вокзала Тарасова и Солонина оперативно задержали и отправили в камеру задержания для административных нарушителей, дожидаться вытрезвления. Известно, что Артем Тарасов уже на свободе, другого спортсмена также должны отпустить в ближайшее время.

Изначально в отношении молодых людей составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Сейчас же, как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, инцидент с дракой квалифицировали как ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Единственным фигурантом по делу пока проходит Солонин, его друг — свидетель, по крайней мере, до получения результатов судебно-медицинской экспертизы, «определяющей степень телесных повреждений, нанесённых потерпевшему».

При этом у Тарасова, который также является популярным на просторах Instagram и YouTube блогером, своя версия событий. Молодой человек настаивает, что их противник, с которым они повздорили в поезде, сам стал инициатором конфликта и также был нетрезв. Кроме того, он оказался высокопоставленным сотрудником финансовой организации, по словам Тарасова, со «знакомствами в линейном управлении полиции». Блогер считает, что им приписали всю вину не просто так.

Напомним, что Gazeta.SPb рассказывала о боях ММА, а также о спортивной и медийной карьере Тарасова и Солонина.