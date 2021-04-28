Бойца ММА Тарасовы выпустили из полиции после пьяной драки в Петербурге

Бойца ММА Тарасовы выпустили из полиции после пьяной драки в Петербурге
Артем Тарасов и Никита Солонин в отделении полиции. Скриншот: Instagram @artemtarasov_mma

Бойца ММА Артема Тарасова, выпустили из отделения полиции в Петербурге, куда он вместе с другом Никитой Солониным был доставлен после пьяной драки в поезде.

Об этом стало известно в среду, 28 апреля. Как сообщил «Пятый канал», по предварительным данным, за мелкое хулиганство спортсмену грозит штраф или арест до 15 суток. Солонина тоже обещали не держать более в отделе полиции.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 28 апреля на Московском вокзале. Там были задержаны транспортными полицейским за драку двое молодых людей. Ими оказались бойцы ММА, 30-летний Артем Тарасов и 27-летний Никита Солонин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодые люди в момент перепалки находились в состоянии алкогольного опьянения.

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