На Московском вокзале задержали бойцов ММА Тарасова и Солонина

На Московском вокзале Петербурга задержали двух бойцов ММА Артёма Тарасова и Никиты Солонина.

В дежурную часть поступило сообщение от начальника поезда, прибывающего вокзал о том, что в поезде драка.

Сотрудники транспортной полиции задержали двух жителей Петербурга. Одном 31 год, другому – 28 лет. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, дебоширы ругались нецензурной бранью и оскорбляли другого пассажира. Кроме того, на платформе Московского вокзала один из них нанес удар по лицу мужчине.

Оба отправлены в камеру содержания административно задержанных лиц до вытрезвления. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Космонавтов около дома 29/3 произошел конфликт между тремя нетрезвыми мужчинами. Один из них участников драки несколько раз выстрелил из травматического пистолета, далее все трое скрылись в подъезде соседнего дома.