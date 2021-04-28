Блогер-миллионник и его друг: чем известны бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин, задержанные за драку на Московском вокзале

В ночь на 28 апреля на Московском вокзале был задержаны транспортными полицейским за драку двое молодых людей. Ими оказались бойцы ММА, 30-летний Артем Тарасов и 27-летний Никита Солонин.

По информации правоохранительных органов, спортсмены устроили поставку в скоростном поезде. Откуда следовал состав, неизвестно, но можно предположить, что Тарасов и Солонин направлялись в Северную столицу из Москвы. Как объясняют в транспортной полиции, бойцы еще в вагоне начали публично оскорблять другого пассажира и нецензурно выражаться. После, высадившись на платформе, один из них и вовсе ударил оппонента по лицу.

Начальник поезда, приближаясь к вокзалу, оповестил стражей порядка о дебоширах, поэтому их оперативно задержали. Как выяснилось, молодые люди оказались в состоянии сильного алкогольного опьянения — их поместили в камеру содержания для административных нарушителей до вытрезвления.

Сейчас правоохранители проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение: есть ли основания для возбуждения уголовного дела или бойцов отпустят с административным наказанием?

Артем Тарасов и Никита Солонин — бойцы ММА. ММА — это аббревиатура от английского выражения «Mixed Martial Arts» (смешанные боевые искусства). Их еще часто неверно называют «боями без правил». ММА представляют собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств.

Спортивную карьеру молодых людей в ММА, однако, нельзя назвать успешной. Солонин с 2013 года провел 8 боев, из которых выиграл 6, на счету Тарасова с 2012 года — 7 сражений и 1 проигрыш. Последний раз Никита выходил на ринг в 2018 году, а Артем — в 2019-м.

Солонин, однако, не имеет широкой известности в медиапространстве, тогда как его друг решил добиться успеха другим путем: в 2015-м Тарасов создал YouTube-канал, на котором популяризирует спорт и единоборства. Сейчас на него подписаны более 1 млн человек, а в Instagram за спортсменом следят 718 тысяч подписчиков. Боец публикует обзоры на новости из мира ММА, видео о собственной жизни, пранки и интервью.

Кроме того, молодой человек в 2013 году закончил петербургский Государственный морской технический университет по специальности «Кораблестроение и океанотехника», а еще через три года стал выпускником факультета единоборств НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.

Тарасов долго занимался самбо, он имеет звания мастера спорта по данному виду спорта, чемпиона Всероссийского турнира по рукопашному бою и чемпиона Санкт-Петербурга по боевому самбо. Артем также является вице-президентом Северо-Западной федерации боевого самбо России. Кроме того, он имеет лицензию судьи союза ММА России и судьи национальной категории по боевому самбо.

По какой причине блогер и его друг оказались в эпицентре конфликта на Московском вокзале, до конца неизвестно — спортсмены заявляют о своей невиновности. Вероятно, стоит ждать итогов разбирательства полиции.