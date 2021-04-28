Задержанный за драку на Московском вокзале боец ММА рассказал свою версию событий

В ночь на 28 апреля на Московском вокзале Санкт-Петербурга транспортные полицейские задержали двоих спортсменов, Артема Тарасова и Николая Солонина, устроивших драку в поезде.

Артем Тарасов и Николай Солонин — бойцы ММА (смешанных боевых искусств), Тарасов также известный спортивный блогер. По версии правоохранителей, молодые люди стали зачинщиками дебоша — они громко и нецензурно выражались в присутствии других пассажиров, а также начали оскорблять незнакомца. Более того, выйдя на перрон в Северной столице один из спортсменов ударил оппонента по лицу.

По прибытии Тарасова и Солонина сразу же задержали. Оказалось, что оба пьяны, поэтому их доставили в камеру для задержанных по административным правонарушениям — бойцы пробудут там, пока не протрезвеют (возможно, на данный момент их уже выпустили).

Однако версия событий, изложенная Артемом в его Instagram и YouTube, отличается от информации транспортной полиции. По словам спортсмена, пассажир поезда первым «наехал» на Солонина и оскорбительно высказывался о его матери. В этот момент Тарасов решил вмешаться в конфликт: он попытался успокоить товарища, указывая на то, что их оппонент нетрезв. При этом боец не уточняет, в каком состоянии находились они с другом.

Драка, судя по синяку под глазом Солонина, все же имела место быть, но её инициатором, считает Артем, был «наехавший» на Никиту мужчина, который оказался вице-президентом «Альфа Банка». Обвинения и задержание, по мнению спортсмена, необоснованны, а пристальный интерес правоохранителей к Тарасову и его другу пробудил именно обидчик. У того, как рассказывает блогер, оказались «знакомые в линейном управлении полиции».

«Мне 30 лет, я первый раз в жизни в отделе сижу со своим другом и на моих глазах происходит просто какая то показушная тема», — пишет Артем.

Остается следить за развитием ситуации, чтобы понять, на чьей стороне истина.