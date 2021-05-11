Концессионера оштрафовали на 200 тысяч рублей за страдания особняка Игеля

Концессионера оштрафовали на 200 тысяч рублей за страдания особняка Игеля
Пожар на Каменноостровском проспекте. Фото: Gazeta.SPb

Компанию, которая должна была заняться реставрацией особняка Игеля на Каменноостровском проспекте, оштрафовали на 200 тысяч рублей. В объекте культурного наследия планировали разместить гостиницу, но в прошлом году многострадальное здание было разрушено пожаром.

Решение о штрафе в 200 тысяч рублей во вторник, 11 мая, принял Петроградский районный суд.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, ООО «Асгард» заключило с городом в январе 2020-го года концессионное соглашение. По нему компания должна была отреставрировать объект культурного наследия. Там планировали открыть гостиницу.

КГИОП в свою очередь утвердил предмет охраны объекта. К нему отнесли крышу, декоративно-художественную отделку особняка, лепнину и штукатурную отделку потолка.

В ноябре прошлого года все они пострадали во время страшного пожара. Во время его тушения пришлось частично демонтировать кровлю и залить водой часть помещения.

Защита просила не привлекать ООО «Асгард» к административной ответственности. Адвокат настаивала на том, что компания не могла выполнить концессионное соглашение своевременно, поскольку так и не получила участок для проведения работ.

«Защита также указала на сложный организационный период ООО «Асгард», связанный со сменой собственника организации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Такие аргументы суд не убедили.

Отметим, что прошлогодний пожар – лишь пункт из списка несчастий, которые происходили с домом. При богатой истории судьба у особняка Игеля оказалась не самой счастливой.

Пожар на Каменноостровском проспекте. Фото: Gazeta.SPb

За долгие годы, пока здание не использовали, его интерьеры успели полностью разрушиться. Место, как обычно это и бывает, облюбовали бездомные. Из особняка успели вынести все, что было можно, в том числе мраморные столешницы и камин, и даже разбили витражи. Напомним, что в 2017-м году полиция задержала подозреваемых в хищении изразцовой печи, представляющей историческую и художественную ценность.

Участок земли с домом на Петроградской стороне купец из Франции Эрнест Игель купил в 1894-м году. Там он открыл ресторан французской кухни. Через три года дом перестроили в камне. Так Петербург получил образец архитектурной эклектики.

Пожар на Каменноостровском проспекте. Фото: Gazeta.SPb

После революции в здании расположили Дом пролетарской культуры, затем – Райсовет. В 2001-м году особняк получил статус объекта культурного наследия, а в 2007-м стал памятником регионального значения.

Год спустя его передали ООО «Санкт-Петербургский гуманитарный деловой центр «Юна». С 2013-го года дом стоял заброшенным. В прошлом году было решено превратить особняк в гостиницу.

дом игеля кгиоп новости СПб Петроградский район штраф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следователи начали проку после обнаружения человеческих останков на ...
Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в Казани
Автомобиль пробил дорожное ограждение на Свердловской набережной, на месте скорая
Отчет Беглова и закон о выборах: петербургские депутаты готовятся к ...
MINI Cooper перевернулся после ДТП с таким же авто на Савушкина
Петербург побил майский рекорд тепла: сегодня на улице +23,5
В России за сутки выявили 8 115 случаев заражения COVID
Петербуржцы несут цветы к зданию представительства Татарстана