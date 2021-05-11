Концессионера оштрафовали на 200 тысяч рублей за страдания особняка Игеля

Компанию, которая должна была заняться реставрацией особняка Игеля на Каменноостровском проспекте, оштрафовали на 200 тысяч рублей. В объекте культурного наследия планировали разместить гостиницу, но в прошлом году многострадальное здание было разрушено пожаром.

Решение о штрафе в 200 тысяч рублей во вторник, 11 мая, принял Петроградский районный суд.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, ООО «Асгард» заключило с городом в январе 2020-го года концессионное соглашение. По нему компания должна была отреставрировать объект культурного наследия. Там планировали открыть гостиницу.

КГИОП в свою очередь утвердил предмет охраны объекта. К нему отнесли крышу, декоративно-художественную отделку особняка, лепнину и штукатурную отделку потолка.

В ноябре прошлого года все они пострадали во время страшного пожара. Во время его тушения пришлось частично демонтировать кровлю и залить водой часть помещения.

Защита просила не привлекать ООО «Асгард» к административной ответственности. Адвокат настаивала на том, что компания не могла выполнить концессионное соглашение своевременно, поскольку так и не получила участок для проведения работ.

«Защита также указала на сложный организационный период ООО «Асгард», связанный со сменой собственника организации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Такие аргументы суд не убедили.

Отметим, что прошлогодний пожар – лишь пункт из списка несчастий, которые происходили с домом. При богатой истории судьба у особняка Игеля оказалась не самой счастливой.

За долгие годы, пока здание не использовали, его интерьеры успели полностью разрушиться. Место, как обычно это и бывает, облюбовали бездомные. Из особняка успели вынести все, что было можно, в том числе мраморные столешницы и камин, и даже разбили витражи. Напомним, что в 2017-м году полиция задержала подозреваемых в хищении изразцовой печи, представляющей историческую и художественную ценность.

Участок земли с домом на Петроградской стороне купец из Франции Эрнест Игель купил в 1894-м году. Там он открыл ресторан французской кухни. Через три года дом перестроили в камне. Так Петербург получил образец архитектурной эклектики.

После революции в здании расположили Дом пролетарской культуры, затем – Райсовет. В 2001-м году особняк получил статус объекта культурного наследия, а в 2007-м стал памятником регионального значения.

Год спустя его передали ООО «Санкт-Петербургский гуманитарный деловой центр «Юна». С 2013-го года дом стоял заброшенным. В прошлом году было решено превратить особняк в гостиницу.