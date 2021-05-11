Жителей Ленобласти 12 мая ожидают мокрый снег с дождем и сильный ветер

Во вторник, 12 мая, жителей Ленобласти ожидает облачная погода с прояснениями. Выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночью ожидается северо-западный и северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью и утром в некоторых районах региона возможны порывы до 15 м/с.

Согласно ежедневному прогнозу от ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в темное время суток столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов. Днем потеплеет до +10, а на востоке области ожидают до 13–18 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются.