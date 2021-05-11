В среду в Петербурге потеплеет до +25 градусов

В среду в Петербурге потеплеет до +25 градусов
Атмосферное давление в течение суток будет меняться мало. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В среду в Петербурге ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются.

В ночь на 12 мая температура воздуха составит +11…+13 градусов, местами до 9-ти, днем воздух в городе прогреется до плюс 23-25.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», скорость ветра южных направлений не превысит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о гуляниях Петербурга на майских выходных. Мокрый снег с дождем и штормовой ветер длинные выходные горожанам испортить не смогли.

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