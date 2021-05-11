Как Петербург гулял на майских выходных

В Петербурге закончились «майские каникулы». Все 10 дней, несмотря на призыв Роспотребнадзора разъехаться по дачам, жизнь в Северной столице кипела. Город открыл туристический сезон, отметил чемпионство футбольного «Зенита», встретил Первомай, Пасху и День Победы. Мокрый снег с дождем и штормовой ветер длинные выходные горожанам испортить не смогли – петербуржцы гуляли.

В этом году первомайская демонстрация была отменена из-за коронавирусных ограничений. Впрочем, и без нее было чем заняться – горожан звали на выставки, концерты и фестиваль водных фонариков.

Окрыли туристический сезон и отметили Пасху

Православные петербуржцы отмечали 2 мая главный праздник – Пасху. Из Иерусалима в Северную столицу доставили частицу Благодатного огня.

В этот же день в Петербурге официально открыли туристический сезон. В честь этого пушка Петропавловской крепости дала полуденный залп. По рекам и каналам запустили речные трамвайчики с театрализованными представлениями на борту.

Весь день в городе проходил фестиваль ледоколов и уличных музыкантов. Буксиры станцевали в акватории Невы традиционный вальс.

«Зенит» дал еще один повод отпраздновать

В воскресенье, 2 мая, у горожан появился еще один повод отпраздновать. Футбольный «Зенит» выиграл у «Локомотива» в матче 28-го тура РПЛ и вновь досрочно стал чемпионом России. Игра прошла феерично и завершилась со счетом 6:1.

День Победы встретили с ясным небом

Все праздничные дни в городе лил дождь. Иногда его сменял мокрый снег. «Перчинки» добавлял штормовой ветер. День Победы, 9 мая, Петербург встретил солнцем. На этот раз коронавирус не отменил парад в честь Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли почти пять тысяч военных и 124 единицы техники. Во всех районах Петербурга прошли десятки мероприятий. Праздник завершил торжественный салют. Горожане так рвались посмотреть его, что вытоптала газон и повредила тюльпаны в Александровском саду. Забыла толпа и о правилах безопасности в пандемию – о социальной дистанции и масках думали немногие.

Отметим, что в этом году акция «Бессмертный пол» проходила онлайн.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Минтруд не планирует больше устраивать россиянам длинные майские праздники.