Минтруд не планирует делать майские праздники длинными ежегодно

Минтруд не планирует делать майские праздники сплошными, как в этом году.
В этом году Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Такие майские каникулы будут с 1 по 10 мая, сообщает РИА «Новости». Это сделано для того, чтобы улучшить эпидемобстановку в России.
Глава Роспотребнадзора, инициатор этой идеи, объяснила, что так можно избежать дополнительных рисков. Позже Путин заявил, что решение оправдалось. В России снижаются показатели коронавируса.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем Победы. В военное время ленинградцы выпускали боеприпасы, строили корабли. Беглов напомнил, никогда не забудется футбольный матч 6 мая 1942 года. Губернатор поблагодарил ветеранов за свободное настоящее. Он пожелал им крепкого здоровья и благополучия.