Минтруд не планирует делать майские праздники длинными ежегодно

Минтруд не планирует делать майские праздники сплошными, как в этом году.

В этом году Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Такие майские каникулы будут с 1 по 10 мая, сообщает РИА «Новости». Это сделано для того, чтобы улучшить эпидемобстановку в России.

Глава Роспотребнадзора, инициатор этой идеи, объяснила, что так можно избежать дополнительных рисков. Позже Путин заявил, что решение оправдалось. В России снижаются показатели коронавируса.