Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем Победы

Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днём Победы.

Александр Беглов отметил, что россияне никогда не забудут блокаду Ленинграда и мужество людей. Поздравительный пост он выложил на стене своей странички «ВКонтакте». В военное время ленинградцы выпускали боеприпасы, строили корабли. Беглов напомнил, никогда не забудется футбольный матч 6 мая 1942 года.

Губернатор поблагодарил ветеранов за свободное настоящее. Он пожелал им крепкого здоровья и благополучия. Меньше, чем за час пост лайкнули 246 пользователей. За это же время запись прокомментировали 94 раза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатор Пиотровский поздравил петербуржцев с Днем Победы. Вице-губернатор выразил почтение всем, благодаря кому у нас мирное небо над головой. Он пожелал ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни.