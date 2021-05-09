Вице-губернатор Пиотровский поздравил петербуржцев с Днем Победы

Вице-губернатор Пиотровский поздравил петербуржцев с Днем Победы
Вице-губернатор выразил почтение всем, благодаря кому у нас мирное небо над головой. Фото: "ВКонтакте"

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский поздравил петербуржцев с Днем Победы. Он заявил, что День Победы — символ героизма нашего народа.

Пиотровский выразил благодарность всем тем, кто прошел, пережил войну, сообщает Смольный. Он поблагодарил всех, кто достойно пережил тяжелое время и прошел большой жизненный путь.

Вице-губернатор выразил почтение всем, благодаря кому у нас мирное небо над головой. Он пожелал ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади Петербурга начался Парад Победы. Утром 9 мая в Северной столице в 10:00 начался Парад Победы в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Известно, что для участия в параде Победы петербургские власти пригласили 250 ветеранов. Самому старшему участнику — более 90 лет.

борис пиотровский день победы новости СПб поздравления санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Парад Победы заставил петербуржцев забыть о масках и социальной дистанции
В Петербурге коронавирус подхватили еще 729 человека
Вице-губернатор Пиотровский поздравил петербуржцев с Днем Победы
От коронавируса скончалось еще 37 петербуржцев
В Ленобласти еще 74 человека заболели коронавирусом
Стация метро «Адмиралтейская» открыта на вход
Состоялся Парад Победы: фоторепортаж Gazeta.SPb
В Петербурге ветераны двинулись по Невскому проспекту на ретро-автомобилях