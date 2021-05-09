На Дворцовой площади Петербурга начался Парад Победы

На Дворцовой площади Петербурга начался Парад Победы
В Северной столице начался Парад Победы. Фото: Gazeta.SPb

Утром 9 мая в Северной столице в 10:00 начался Парад Победы в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Известно, что для участия в параде Победы петербургские власти пригласили 250 ветеранов. Самому старшему участнику — более 90 лет.

Известно, что парадный строй в марше объединил свыше четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, также по Дворцовой пройдут 109 единиц военной техники.

Помимо прочего в небе над Петербургом в параде участвуют 30 боевых самолетов и вертолетов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Васильевском острове зажегся огонь на Ростральных колоннах.

Также gazeta.spb.ru сообщала, небо Северной столицы в 22:00 озарит салют в честь Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая новости СПб парад победы


 

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