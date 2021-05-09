9 Мая вечером салют озарит небо Петербурга

9 Мая вечером салют озарит небо Петербурга
Салют начнется в 22 часа. Фото: unsplash

Небо Северной столицы в 22:00 озарит салют в честь Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в программе празднования, опубликованной на сайте администрации Петербурга.

В Петербурге День Победы закончится праздничным салютом у стен Петропавловской крепости.

В честь Победы в Великой Отечественной войне состоится десятиминутный салют на пляже Петропавловской крепости.

Известно, что мероприятие запланировано на 22 часа. По сложившейся традиции 30 залпов даст дивизион Михайловской артиллерийской академии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге восемь часов будут гореть факелы Ростральных колонн.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице военнослужащие общевойсковой армии ЗВО сделают специальную обработку Петропавловской крепости перед тем, как будет запущен салют на 9 Мая.

9 мая день победы новости СПб петропавловская крепость салют


 

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