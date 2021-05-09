В Петербурге восемь часов будут гореть факелы Ростральных колонн

В честь Победы зажгут факелы на Ростральных колоннах и дадут памятный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Также во всех районах пройдут церемонии возложения цветов.

В связи с тем, что президент России подписал указ о нерабочих 11 днях в мае, Gazeta.SPb рассказывает о событиях в Петербурге во время «выходных».

В память о Великой Победе на стрелке Васильевского острова сегодня зажгут свои огни Ростральные колонны, являющиеся символом морской славы города на Неве.

Известно, что огонь на Ростральных колоннах будет гореть в общей сложности восемь часов. С 9:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00.

В Северной столице в 12 часов дня в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне раздадутся выстрелы из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Также gazeta.spb.ru писала, что на Пискаревском кладбище состоялось возложение цветов.