На Пискаревском кладбище состоялось возложение цветов

На Пискаревском кладбище состоялось возложение цветов
Пискаревское кладбище. Фото: gov.spb.ru

Торжественно-траурная церемония прошла в преддверии 76-й годовщины Победы.

В Санкт-Петербурге сегодня, 8 мая, состоялась торжественно-траурная церемония в преддверии 76-й годовщины Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Возложение цветов прошло на Пискаревском кладбище. Венки поднесли к подножию Матери-Родины. В нем приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, депутаты и прочие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как пройдет один из важнейших праздников для страны. Он традиционно начнется с Парада Победы, который стартует в 10 утра на Дворцовой площади.

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