День Победы в Петербурге: как пройдет один из важнейших праздников для страны

День Победы в Петербурге: как пройдет один из важнейших праздников для страны
День Победы в этом году отпразднуют в режиме онлайн. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В 2021 году придется соблюдать некоторые меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

В Санкт-Петербурге уже завтра, 9 мая, отпразднуют День Победы. Он традиционно начнется с Парада Победы, который стартует в 10 утра на Дворцовой площади. Посмотреть на происходящее смогут военные и ветераны, предоставившие отрицательные тесты на коронавирус или же справки о вакцинации. Горожане и туристы примут участие в мероприятии из дома: парад будут транслировать на телеканалах и в Сети. Такой формат придумали в связи с пандемией коронавируса, чтобы не допустить распространения инфекции.

В 12 часов дня в честь 76-й годовщины Победы прозвучит выстрел из пушки Нарышкина бастиона. Также свой цвет поменяют Ростральные колонны.

Акция «Бессмертный полк» в 2021 году также не сможет пройти в привычном формате, поэтому горожанам предлагают поучаствовать в виртуальном шествии.

Празднование Дня Победы завершится десятиминутным салютом в Петропавловской крепости. Он ожидается в 22:00.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев призвали надевать маски в людных местах в День Победы.

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