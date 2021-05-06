Петербуржцев призвали надевать маски в людных местах в День Победы

Петербуржцев призвали надевать маски в людных местах в День Победы
Петербуржцев попросили соблюдать масочный режим. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербургские власти обратились к жителям города с просьбой соблюдать масочный режим во время празднования Дня Победы.

Жителей Северной столицы попросили ходить по улицам в масках ради здоровья ветеранов и других участников парада. Вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что понимает горожан, которые уже устали от коронавирусных ограничений и правил. Однако он призвал подумать о пожилых людях, которые очень уязвимы перед инфекцией.

Чиновник напомнил, что парад Победы на Дворцовой площади и другие торжественные мероприятия будут проходить с соблюдением всех мер безопасности. Эргашев написал об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что парад Победы в Петербурге возглавит легендарный танк Т-34. Бронетехника традиционно пройдёт 9 мая по Дворцовой площади.

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