На Васильевском острове зажегся огонь на Ростральных колоннах

На Васильевском острове зажегся огонь на Ростральных колоннах
Зажгли факелы на Ростральных колоннах. Фото: "Вконтакте" "Неизданное Санкт-Петербург"

В Петербурге на Васильевском острове зажегся огонь на Ростральных колоннах. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Неизданное Санкт-Петербург».

В честь Дня Победы сегодня зажегся факел на Ростральных колоннах.

В память о Великой Победе на стрелке Васильевского острова сегодня зажгли огонь Ростральных колонн, являющиеся символом морской славы города на Неве.

Известно, что огонь на Ростральных колоннах будет гореть в общей сложности восемь часов. С 9:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Приморском районе города «Лахту Центр» опоясывает огромная Георгиевская ленточка.

Также gazeta.spb.ru писала, что небо Северной столицы в 22:00 озарит салют в честь Победы в Великой Отечественной войне.

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