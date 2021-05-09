«Лахта Центр» в Петербурге опоясывает огромная Георгиевская ленточка

В Петербурге в Приморском районе города «Лахту Центр» опоясывает огромная Георгиевская ленточка. Об сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Соседи СПЧ» очевидцами происходящего.

«Лахта Центр» расположенный на берегу Финского залива в ночь на 9 Мая украсила большая Георгиевская ленточка. Ночью петербургский небоскреб украсило яркое, декоративное освещение.

В честь Дня Великой Победы здание опоясывала Георгиевская ленточка. Такую голограмму могли наблюдать все петербуржцы.

Кадры, опубликованные в Сети показали, как подсветка здания из сплошных синих линий в некоторых участках становится оранжевого и черного цвета. Таким образом создается ощущение, что «Лахта Центр» обвит Георгиевской лентой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге восемь часов будут гореть факелы Ростральных колонн.