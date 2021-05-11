На мясокомбинате в Ленобласти нашли человеческие кости, идет проверка

В Тосненском районе Ленобласти 10 мая косные останки нескольких человек. Начата доследственная проверка.

Находка была сделана в ходе производства ремонтных работ на территории ООО «Мясокомбинат Тосненский». По предварительной информации, останки принадлежат погибшим во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по области, по изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строители в Ивангороде нашли человеческие кости. На них случайно наткнулись во время работ по перекладке труб .