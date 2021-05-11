Верховный суд опять отказался менять границы памятников на Охтинском мысе

Верховный суд опять отказался менять границы памятников на Охтинском мысе
Фото: "Газпром нефть"

Границы памятника на Охтинском мысу остаются неизменными. Суд сегодня отказал заявителям, которые просили пересмотр.

Депутат ЗакС Петербурга Борис Вишневский и его помощник просили суд пересмотреть решение по памятникам на Охтинском мысу по новым обстоятельствам (градозащитники назвали поручение Владимира Путина рассмотреть создание в этом месте археологического музея-заповедника), сообщает Верховный суд России. В итоге, заявителям было отказано.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент рассмотрел предложение руководителя «Приморского УПК» Сизова. В конце месяца из госэкспертизы выйдет проект строикомплекса в Приморске. В то же время ВЭБ.РФ изучает финансирование объекта. Недавно гендир ООО «Приморский УПК» Андрей Сизов обратился к Владимиру Путину, а президент написал И.И. Шувалову рассмотреть.

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