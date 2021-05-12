МИД назвал источники кибератак на Россию в 2020 году

МИД назвал источники кибератак на Россию в 2020 году
На сегодняшний день риски кибератак велики как никогда раньше.. Фото: pixabay

Большинство кибератак на Россию в прошлом году было совершено с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах. Об этом заявили замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Спикер уточнил, что данные о вредоносной активности предоставил Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.

Как сообщили «РИА Новости», по его словам, чаще всего нападениям подвергались объекты, которые были связаны с разработками вакцин, единицы государственного управления, ВПК, науки, образования, здравоохранения и транспорта

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сбербанк спрогнозировал сумму потерь экономики России от кибератак. Граждан РФ также предостерегли от отправки фотографий банковских карт в различных мессенджерах, поскольку этим могут воспользоваться злоумышленники.

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