Сбербанк спрогнозировал сумму потерь экономики России от кибератак

На сегодняшний день риски кибератак велики как никогда раньше.. Фото: pixabay

На сегодняшний день риски кибератак велики как никогда раньше.. Фото: pixabay

Нанесенный российской экономике ущерб от кибератак в текущем году может составить более трех триллионов рублей, заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на словам Станислава Кузнецова, по предварительным оценкам экспертов, ущерб в этом году может составить более 3,5 трлн рублей. По его словам, в 2019 году потери от кибератак составили 2,5 трлн рублей. Он также отметил, что на сегодняшний день риски кибератак велики как никогда раньше.

Помимо этого, зампред главы Сбербанка предостерег россиян от отправки фотографий банковских карт в различных мессенджерах, поскольку этим могут воспользоваться злоумышленники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк предупредил россиян о возрастающей активности мошенников.