Сбербанк предупредил россиян о возрастающей активности мошенников

В случае, если позвонивший требует от вас конфиденциальных данных или кажется вам подозрительным, стоит завершить разговор и позвонить в официальную банковскую службу по номеру 900. Фото: pixabay.com

В случае, если позвонивший требует от вас конфиденциальных данных или кажется вам подозрительным, стоит завершить разговор и позвонить в официальную банковскую службу по номеру 900. Фото: pixabay.com

В Сбербанке рассказали, что к концу новогодних каникул активизируются телефонные мошенники, которые представляются службой безопасности кредитной организации.

Для сравнения, в 2019 году в завершении праздничных выходных злоумышленники едва не украли 280 миллионов рублей у клиентов Сбербанка, однако реальной службе безопасности удалось предотвратить угрозу и сохранить деньги вкладчиков, пишет ТАСС.

Как правило, преступники звонят с предложением перевести средства на «резервный счет» или же в срочно порядке найти ближайший банкомат для подтверждения некоей операции. За прошлый год в Сбербанке зафиксировали около 2,5 миллионов случаев подобного обмана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в столице становится популярным новый вид мошенничества, связанный с фальшивыми штрафами от Роспотребнадзора.