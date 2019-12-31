В Москве распространяется новый вид мошенничества

В Москве распространяется новый вид мошенничества
Все поступающие квитанции, извещения и постановления лучше тщательно проверять. Фото: pixabay.com

Жители столицы столкнулись с новом способом вымогательства денег. Им присылают постановления о, якобы, штрафах от Роспотребнадзора.

О новом виде мошенничества москвичей предупреждают в Департаменте труда и социальной защиты населения. Выяснилось, что злоумышленники максимально упростили себе задачу и могут получать деньги «удаленно», не общаясь с людьми.

Преступники раскладывают в почтовые ящики фальшивые извещения об административном наказании от Роспотребнадзора. В таких случаях стоит быть предельно внимательным, поскольку указанные на квитанциях реквизиты не соответствуют действительности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец-мошенник заработал на доверчивых стариках три миллиона рублей, представляясь дальним родственником, попавшим в дорожно-транспортное происшествие.

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