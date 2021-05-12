Праздника корюшки в Петербурге не будет из-за COVID

Традиционный Праздник корюшки, он же фестиваль, проходивший в Петербурге на протяжении 18 лет, в этом году, не состоится. Причиной отмены мероприятия снова стал коронавирус.

Праздник отменили и в прошлом году. На этот раз организаторы все-таки планировали провести мероприятие, однако потом перенесли дату. Затем праздник совсем отменили из-за эпидемиологической ситуации.

Как сообщает Санкт-Петербургское отделение Российского творчества работников культуры, организаторам предлагали провести мероприятие онлайн, однако эту идею отложили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к апрелю цена корюшки достигла1,7 тыс. рублей за килограмм. Заработать на ней пытаются и рядовые рыбаки.