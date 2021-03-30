В Петербурге цена корюшки достигает 1,7 тыс. рублей за килограмм

Корюшка - проходная рыба, но у неё имеются и изолированные озёрные популяции. Фото: Baltphoto

Корюшка - проходная рыба, но у неё имеются и изолированные озёрные популяции. Фото: Baltphoto

В Петербурге на прилавках уже начала появляться корюшка. Желающие попробовать гастрономический символом города на Неве могут приобрести ее уже сегодня, при этом стоит килограмма рыбы отнюдь не мало, доходят до 1,7 тыс. рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сообщения о продаже корюшки появились на сайтах в социальной сети и даже на «Авито».

На сайтах объявлений цена варьируется в районе от 500 до 1600 рублей за килограмм.

Приобрести морскую рыбу можно и оптом, и в мелкую розницу.

Заработать на ней пытаются и рядовые рыбаки.

Продавцы рассказывают, что сами ловят корюшку в Финском заливе недалеко от Петербурга. А выкладывают улов на прилавки в этот же день.

Также рыбак поделился, что мелкую можно купить за 350 рублей, средняя- 650 рублей, а крупная – 800 рублей.

Стоит отметить, что промысловые компании в связи с началом сезона корюшки начали усиливать штат сотрудников.

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