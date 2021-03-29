Налоговая и Министерство финансов хотят ужесточения правил пользования касс на рынке

Глава ФНС Даниил Егоров представил предложения на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 24 марта. Фото: pixabay.com

Глава ФНС Даниил Егоров представил предложения на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 24 марта. Фото: pixabay.com

Федеральная налоговая служба создала и направила в Министерство финансов новые версии поправок в КоАП, федеральные законы «О контрольно-кассовой технике» и «О розничных рынках». Об этом сообщает РБК.

Ведомства намерены усилить правила применения контрольно-кассовой техники на рынках, это, по их мнению, будет противодействовать теневому обороту.

Органы предлагают некоторые поправки.

Во-первых, уменьшить число случаев, когда контрольно-кассовая техника может не использоваться на рынке;

Во-вторых, принудить арендаторов подтверждать наличие контрольно-кассовой техники перед заключением договора аренды;

В-третьих, заставить организации, которые управляют рынком, держать на контроле наличие контрольно-кассовой техники у арендаторов;

В-четвертых, обременить управляющие компании нести ответственность за то, что нельзя впускать на рынок арендаторов, чью деятельность остановили.

И в-пятых, разрешить привлекать продавцов на рынках к административной ответственности наподобие предупреждения в упрощенном виде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России с 17 марта налоговые органы получат расширенный доступ к банковской тайне.